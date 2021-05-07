فيديو.. الجمهور يسخر هيا الشعيبي بسبب إعلانها الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إعلان طرحته مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

وعلق الناشطون على حركات هيا وطريقة رقصها خلال الإعلان الذي أثار كذلك تعاطف البعض معها بسبب موافقتها على الإعلان بعد استبعادها عن الأعمال الفنية خلال هذا العام.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد أعربت عن حزنها الشديد لعدم مشاركتها في الأعمال التليفزيونية التى تعرض حالياً بالموسم الرمضاني ، لافتة إلى أن محبيها يسألون عن سبب ذلك، وقالت أنها تفاجأت خلال الفترة الماضية، بابتعاد صناع المحتوى عن تقديم عروض إليها، دون أن تعلم السبب وراء ذلك.

وأشارت الشعيبي خلال لقائها ببرنامج “وياكم” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد مع دانة طويرش على شاشة قناة “atv”، أنه لم يتم دعوتها لأي عمل في رمضان الحالي ، قائلة: “الصراحة ما حد طق الباب انا ما كذب يعني وايد ناس صار عندها خط رجعة صوب هيا شنو السبب انا مني عارفة لكن انا عندي قناعة اني موجودة في عالم هيا في السوشيال ميديا”.

وأضافت أنها لا تحب أن تطرق الأبواب معربة عن استغرابها هذا الإحجام عن العمل معها متمنية النجاح للجميع ومعلنة أنها أثبتت حضورها بين الناس.

وكشفت أن لديها عملاً عنوانه “عمارة في مهب الريح” وهو ذو طابع كوميدي، يعرض على شاشة إحدى القنوات القطرية، وهو قصة صالح السلتي وسيناريو وحوار نور طيار ومن إخراج محمود دوايمة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا الشعيبي، مسرحية ” عودة ريا وسكينة”، والتي قامت بتأليفها بنفسها، فيما قام بـ إخراجها شقيقها ثامر الشعيبي، وخاضت النجمة الكويتية بطولة العمل المسرحي إلى جانب كل من:” إلهام الفضالة، الفنانة المصرية بدرية طلبة، و النجم الكويتي داوود حسين.