فيديو.. الجمهور يسخر من هند القحطاني بسبب ماجد المهندس

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الناشطة السعودية هند القحطاني، لموجة من السخرية بعد حديثها عن عمل فني يجمعها بالنجم العراقي ماجد المهندس وظهورها كموديل فى فيديو كليب له، وذلك عبر مقطع فيديو لها بتطبيق سناب شات.

حيث قالت هند القحطاني : “هذه العطور لماجد المهندس، العطر الرجالي والعطر النسائي، فأكيد أكيد إني راح أقولكم إني بطلة الفيديو كليب لماجد المهندس، هتشوفون، تخيلوا إيش تعمل التركيبة أشهر مطرب في العراق مع أشهر امرأة في السعودية، شو بنسوي! بنكسر الدنيا، هتشوفون”.

وسخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حديث القحطاني ، وجاءت التعليقات كالتالي :”الله يرزقني ثقتها ، الحلم هذا تحلمين فيه دائمًا ولا احيانًا ؟ ، نفس بدايات هيفاء وهبي كان مودل في اغنية جورج سوف ارضى بالنصيب الله يستر لا تصير هند مغنية”.

من ناحية أخرى، تعرضت هند القحطاني، مؤخراً لشائعة وفاتها فى حادث سير ، وخرجت عبر مقطع فيديو لها، مطالبة من متابعيها التأكد من صحة مثل هذه الأخبار قبل تداولها.

وقالت القحطاني عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”يعني هذا اللي مطلع شائعة أني عملت حادث سيارة ومت واحد مريض.. وإن شاء الله اللي بتتمناه لي هيعود عليك يا مطلق الشائعة“.

وأضافت: ”لو خبر موتي ده تهديد لي والمقصود منه إيصال رسالة أنك ستموتين قريبا.. قسما بالله إذا كان ده المقصود من هذه الشائعة فهم تحت جزمتي.. والله ما حدا يقدر يمس شعرة من راسي وأنا ما أخاف من أحد“.