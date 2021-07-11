فيديو.. “البنت القوية” جديد وائل كفوري

المستقلة/- منى شعلان/ طرح المطرب اللبناني وائل كفورى، اليوم الأحد أحدث أغانيه والتى تحمل اسم “البنت القوية” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعى له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

أغنية “البنت القوية” كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وتقول كلماتها:

إذا أنت تركتيني.. وبطلتي تحبيني

والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف

وإذا أنت فليتي.. يعني نخرب بيتي

شو بعمل بحالي.. مش معروف

أنت خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواتو

بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياتو

يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى

إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول

هالبنت القوية.. شو غيرت فيي

لهفتها وخوفا عليي.. مش معقول.

ومن جهة أخرى، احتفل وائل كفوري، بوصول أغنيته “كلنا مننجر” لـ 10 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور.. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق.

وتعد الأغنية أولى أعمال وائل كفوري، في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغاني ناجحة، وهى من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

مسلسل “داون تاون” بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.