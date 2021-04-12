فيديو.. البرومو الرسمي لمسلسل “اختراق 2” أضخم إنتاج مصري سعودي

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة للمسلسل السعودي المصري “اختراق 2” البرومو الرسمى للعمل المقرر عرضه في رمضان 2021.

مسلسل “اختراق 2” تدور أحداثه في إطار أكشن حول العمليات الإرهابية وتأثيرها على المجتمعات، من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية حيث تم تصوير العمل بين مصر والسعودية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما المصرية والسعودية منهم أحمد عيد، مي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل عرض المسلسل في موسم رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا وتعذر التصوير في المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي.