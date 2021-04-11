فيديو.. الإعلان الدعائي لمسلسل “كوفيد 25” للنجم يوسف الشريف

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت شركة سينرجي للمنتج المصري تامر مرسي، الإعلان الدعائي الأول، لمسلسل “كوفيد 25″، للنجم يوسف الشريف، والذي يخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان 2021.

وظهر عدد كبير من الفنانين في إعلان مسلسل كوفيد 25، وهم في حالة من الخوف والقلق الشديد، بسبب انتشار فيروس غريب، في العالم، في ظل عدم الوصول إلى علاج لهذا الفيروس الذي اجتاح سماء القاهرة، فضلًا عن تخوف البعض من الموت وعدم استعدادهم لتلك اللحظة.

تدور أحداث المسلسل، الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة الـ 15 حلقة، في المستقبل حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم، حيث أوضحت إنجي علاء مؤلفة المسلسل أن العمل يقدم تناولا تخيليا لتطورات فيروس كورونا خلال عام 2025.

مسلسل “كوفيد 25” من بطولة النجم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

حيث من المقرر أن يعرض المسلسل خلال النصف الثاني من شهر رمضان ، على قناة “ON TV”حصريا، بالإضافة إلى منصتي “Watchit” و”شاهد vip”.