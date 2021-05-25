فيديو.. “استضافت سارقها” الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تروي تعرضها للسرقة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تعرضها لواقعة سرقة من داخل منزلها، وشرحت نهى التفاصيل الكاملة لسرقة حقيبتها من ماركة ”الهيرميس“ العالمية التي تعد باهظة الثمن ويصل سعرها لأسعار السيارات عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر تطبيق “سناب شات”.

وقالت نهى نبيل أنه تم سرقتها من قبل من شخصية عاملتها معامله حسنة هي وزوجها واستضافتها في منزلها لمرورها بحالة نفسية سيئة.

حادث السرقة دفع الفاشينيستا الكويتية للدخول في حالة نفسية سيئة للغاية، بحسب وصفها، مضيفة، “الحقيبة اختفت رغم وجود نظام أمني على غرفة تضع فيها ما تقتنيه من حقائب باهظة الثمن”، كونها تستثمر أموالها في مجال الموضة.

وأكدت نهى نبيل أنها توصلت لشخصية السارق بعد تفريغ الكاميرات، مؤكده أن الحقيبة اختفت في في شهر أغسطس الماضي 2020 لتتفاجئ أنه نفس الشخص الذي كانت تستضيفه بمنزلها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اعترف الشخص الذي سرقها وأنه قام ببيعها بثمن ضئيل، لا يساوي ثمن الحقيبة التقليد، مؤكدة أنها تواصلت مع أسرة الفتاة التي اشترت الحقيبة من السارق وطلبت رد الحقيبة لكنهم رفضوا مطالبين بمبلغ أكبر، بعدما علموا بقيمتها أنها لجأت لمحاميها واستطاعت الحصول على الحقيبة في النهاية مقابل دفع المبلغ الذي دفعوه للسارق فقط.