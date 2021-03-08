فيديو.. “ادعولي” فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده ، آخر تطورات حالتها الصحية، من خلال مقطع فيديو جديد لها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت فيفي عبده، خلال الفيديو: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، وحشتوني جدا، قولت اعملكم فيديو وأنزله دلوقتي، وحشتوني جدا، أنا أكيد وحشتكم، أنا عيانة، إن شاء الله هبقى كويسة، وأطلعلكم قريب، ادعولي، قولوا يارب، بحبكوا أوي”.

وعانت الفنانة فيفي عبده، خلال الفترة الأخيرة، من مشاكل صحية بعد تلقيها حقنة خاطئة تسببت لها في عدم الحركة و خضوعها لجلسات العلاج طبيعي.

وكانت الفنانة فيفي عبده نفت ما أثير في الآونة الأخيرة حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تصب بـ”كوفيد 19″، مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد شديد، وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على انستجرام نهاية الشهر الماضى :”تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة…الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا… وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم”.