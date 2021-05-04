فيديو.. إيهاب توفيق يكشف تفاصيل تعرضه للسحر على يد فنان شهير

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، لأول مرة عن تعرضه للسحر على يد فنان شهير، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة القاهرة والناس.

وأكد توفيق أن هناك مطرب من الجيل التالي له مباشرة، قام بزيارته وألقى “عملا” من أعمال السحر له في منزله، قائلا: “تأكدت بالفعل من وجود عمل، لكن لم أتوصل إلى شيخ يمكنه فك العمل وحل المشكلة، فأنا ليس لدى خبرة في هذه المواضيع.”

وعن تأثير “العمل” على حياته، قال: “من وقت الزيارة دي وحياتى باظت وحسبى الله ونعم الوكيل”.

وتحدث توفيق خلال اللقاء عن علاقته بزملائه فى الوسط الفني ، حيث ذكر أن المطرب اللبناني راغب علامة خطف منه العديد من الأغاني المميزة قبل أن يغنيها.

وأضاف:” “كل لما تعجبني أغنية كان راغب علامة يلطشها ويخطفها مني، ومنها أغنية “آسف حبيبتي” والملحن الراحل حسن أبو السعود غناها مرة، وكان بيسمعها للحضور في مناسبة خاصة فاتفقت معاه آخد الأغنية وبعد يومين بكلمه علشان أغني الأغنية كان راغب علامة دفع وخلص”.

وأكمل: “وفي أغنية “شفتك اتلخبطت” كان أحد الملحنين وسمعني الأغنية واتفقنا على تسجيل الأغنية وسجلنا المزيكا ودفعت فلوس الفرقة اللى سجلت ويوم التسجيل بتاع الأغنية كلها وأنا بسجل لقيت الكلام ناقص كوبليه وتهرب الملحن، وقال: انا مسافر بره مصر وخدها راغب علامة”.

وكشف الفنان إيهاب توفيق، خلال نفس اللقاء، الأسباب الحقيقية وراء خلافه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأوضح: “كنا بنحيي حفلة أنا وشيرين وفضل منذ فترة وكان المفترض شيرين تبدأ الحفلة ثم أنا، وفي الأخير فضل شاكر، ولكن المشكلة أنها جاءت متأخرة فأخذت وقتي، وكان المفترض فضل شاكر يستلم المسرح مني فزعل إني اتأخرت ومعرفش إن الوقت بتاعي اترحل بسبب شيرين”.

وأضاف: “فضل شاكر افتكر إنى اتأخرت عشان اعمل فيه مقلب، ولكن أنا راجل باحب الالتزام.. وشيرين في الحفلة دي عملتلي مشكلة مع فضل شاكر”.