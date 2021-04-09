فيديو.. إنقاذ روجينا من الغرق بعد سقوطها في نهر النيل

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية روجينا ، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل “بنت السلطان” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، يرصد لحظة تعرضها للغرق في نهر النيل.

وظهرت الفنانة المصرية خلال الفيديو وهي تسبح في نهر النيل ويحاول فريق عمل المسلسل الصعود بها على متن سفينة بعد تنفيذ المشهد، وعلقت عليه قائلة:”أيمن سلامة واحمد شفيق هو انتوا معندكوش اخوات بنات هتعملوا فيا اية تانى”.

وتشارك الفنانة المصرية روجينا فى الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “بنت السلطان” ويشاركها البطولة كلا من الفنان باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.