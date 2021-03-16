فيديو.. إلهام الفضالة تصدم جمهورها فى أحدث إطلالة لها

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكويتية إلهام الفضالة من أحدث إطلالة لها ظهرت فيها بملامح نحيفة ومظهر أصغر سناً حيث قارن الجمهور بين صورتها الحديثة وصورها القديمة قبل خسارة وزنها بهذا الشكل.

وتحدثت إلهام خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع ”سناب شات“، قائلة: سالفة صورتي أمس وبعدين الصورة اللي حطيتوها كنت توني والدة كنت جبتو واحدة تانية من نفس المسلسل بس لقطة حلوة أحسن من هذه عندي صور تانية حلوة بس دى تختوخة وعندي هيك خدود ومربربة بس عندي لقطات أحلى.

أما عن الصورة الحديثة التي بدت فيها أصغر سناً قالت: بس أنا وايد ضعفانة أنا خلاص عظامي يطلعون طبعا مع الرتوش الخفيفة والمكياج والحين تعمدت أصور لكم بدون فلتر عشان تشوفون وبس عشان سلامتكم الضعف حلو.

حرصت إلهام الفضالة على تقديم بعض النصائح للفتيات من أجل الخضوع لعملية تدبيس معدة ، قائلة: اللي خايفة تسوي تكميم أنا بقول لها اتكلي على الله وسويها والضعف حلو والله حلو وأنا حتى أول ما ساوتها صارلي سنتين ما ضعفت وايض والمفروض أخس بالخمسينات فأكثر من صديقة عندي قالولي بعد سنتين راح تضعفين وايض صدقيني”.

وأضافت: فعلا أنا صارلي سنتين وهذه السنة شفتوني ايش لون نزلت طبعا مع المحافظة وانتوا تشوفوني هالفترة أسوي أكل دايت وما بخربط فيه بس هذا الموضوع كله إلى نهاية الأمر، تقولون إني تحورت ليش قالولكم أن أنا كورونا تحورت ايش يعني تحورت بس ما علينا أنا طالعة بالمسلسل وطالعة بالصور في كل مكان جت على هالصورة يعني معلش خدوا راحتكم بس نقوا صورة حلوة.

وكانت إلهام الفضالة فقد أعلنت أنها خضعت لعملية تدبيس للمعدة حتى تتمكن من خسارة 45 كيلو من وزنها وبعد ذلك اعتمدت على نظام غذائي صحي للحفاظ على وزنها المثالي الذي وصلت إليه بحيث يمكنها أن تكسب 7 كيلو وتخسرها بشكل طبيعي ودوري.

كما أوضحت إلهام الفضالة أنها بعد هذه العملية حافظت على وزنها لما يقارب الـ10 سنوات دون زيادة هائلة، ويكمن السبب وراء حفاظها على وزنها هو شعورها بالخوف الشديد من استعادة الوزن مرة أخرى لذلك تسعى دائماً للحفاظ على وزنها بخاصة وأن النحافة تجعلها تشعر وكأنها عارضة أزياء.