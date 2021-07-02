فيديو.. إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الإعلامي المصري محمود سعد، إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة، وتخضع للعلاج لحين التعافى من الفيروس.

وقال خلال تقديم برنامجه “باب الخلق”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الجمعة، أنه كان ينتظر حضور الفنانة ليلى طاهر البرنامج لإجراء حوار معها لكنها اعتذرت له عبر الهاتف بسبب إصابتها بكوفيد 19.

يذكر أنه انتشرت صورة للفنانة القديرة ليلى طاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوائل الشهر الحالي، بعد غيابها عن الفن لمدة تزيد عن 6 سنوات. وشاركت “طاهر” في 2014 بست كوم “الباب في الباب”، لتختفي من بعدها عن الساحة الفنية.

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