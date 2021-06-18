فيديو.. أول ظهور للفنانة إليسا بعد خضوعها لعملية تجميل

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو من حفلها الذي أحيته مساء أمس ضمن سلسلة حفلات الرياض في العاصمة السعودية برعاية “الهيئة العامة للترفيه” وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، وعلقت قائلة: “يا له من حفل رائع # الرياض الليلة الماضية”.

وأطلت إليسا بفستان أسود من مجموعة المصمم اللبناني ايلي صعب للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، تميّز بطبقة شفافة مطرّزة بالحبيبات البرّاقة.

حيث قدّمت مجموعة من أبرز أغانيها بالحفل، منها “سهرنا يا ليل”، “نسم علينا الهوى”، “لولا الملامة يا هوى”، “أخيرا قالها”، “كرهني”، وغيرها من الأغنيات.

ولفتت الفنانة اللبنانية أنظار الجمهور بعد ظهورها بوجه منتفخ وشفاه ممتلئة بعد حقن البوتوكس وبعض الرتوش التجميلية التي خضعت لها، وبدا ذلك واضحا من خلال تغيّر رسمة حاجبيها مع شكل عينيها.

ويُعد هذا الحفل، الأول للفنانة إليسا الذي يجمعها مع الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أول لقاء بينهما بعد التصالح عقب خلاف دام لفترة طويلة.

يُذكر أنّ إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق يوم 26 من حزيران (يونيو) الحالي.