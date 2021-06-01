فيديو.. أول ظهور لـ بدور البراهيم بعد خلعها النقاب

المستقلة/- منى شعلان/ عادت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم ، لعدم إرتداء النقاب مرة أخرى ، بعدم ارتدائه خلال أيام فقط، لمرورها بظروف خاصةً دون أن تفصح عنها.

ونشرت بدور البراهيم مقطع فيديو لها عبر تطبيق سناب شات، أكدت فيه أنها مرت بظروف سيئة خلال الفترة الماضية، قائلة:”إن كل إنسان يمر بظروف سيئة ولكن يجب أن يأخذ وقته لكي يستطيع مواجهتها”.

وتابعت :”إنسان بيمر بظروف ما، ولكن في النهاية راح تنتهي هذه الظروف، لكن لابد أن نأخذ وقتنا ونفرغ طاقتنا السلبية، وتفاءلوا بالأمل والخير القادم إن شاء الله”.

وكانت البراهيم أثارت ضجة الأيام الماضية بسبب إعلانها ارتداء النقاب لظروف ما، دون أن تفصح عنها حينها، وظهرت من خلال مقطع مصور قائلة: “طبعا انتو مستغربين إني تنقبت وكدة، لكن أنا تنقبت بسبب ظروف وكدة وبعدين راح أعلن لكم سبب انتقابي بس هلا انتو متقبلني بنقابي ولا لا”.

وتابعت بدور البراهيم: “البعض قال إني أنا متنقبة علشان إعلان، لكن مو أنا اللي اتنقب علشان الإعلان، ولكن الموضوع مؤقت، بالفعل بعض الحسابات الفاشلة قالت هذا لكن ده غلط تماماً”.

وعبرت بدور البراهيم عن استيائها من الانتقادات التي تعرضت لها بعد ارتداء النقاب، معلقة :” أنا ما قررت البس نقاب وأنا أقول فترة معينة وراح أرميه، وياسر وغير ياسر ما عجابهم شيء ما عاجبكم حجاب ولا نقاب الناس غايتهم لا تدرك أبداً، هؤلاء لا يعجبهم شيء تركت الحجاب أو ارتديته، ارتديت عباءة أو كنت سفوراً في كل الحالات هم ينتقدونني، لأنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط”.