فيديو.. أول تعليق من اليوتيوبر أحمد حسن بعد اتهامه بالتحرش

المستقلة/- منى شعلان/ رد اليوتيوبر المصري أحمد حسن، على اتهام فتاة تدعى سما أحمد له بالتحرش بها، نافيا هذه التهمة، وذلك من خلال مقطع فيديو يجمعه بزوجته زينب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعرض أحمد حسن وزوجته رسالة من هاتفه وصلت إلى حسابه على إنستغرام من الحساب الموثق للمطربة العالمية سيلينا غوميز وأخرى لصديقها السابق النجم جاستن بيبر في مشهد تمثيلي للرد على اتهامه بالتحرش.

وقال حسن من خلال الرسائل التي ظهرت بصورة “مقلوبة” وكأنها تُعرض في مرآة، إن سيلينا غوميز طلبت منه الانفصال عن زوجته زينب ليرتبط بها، وأنها تعلمت اللغة العربية من أجله.

وأوضح أن كل هذه المحادثات غير صحيحة، وأنه لفقها ليستشهد بها في الرد على اتهامه بالتحرش من قبل اليوتيوبر سما محمد التي هاجمته خلال الساعات الماضية.

وعبّر عن استغرابه لاتهامه بالتحرش، مشيرًا إلى أنه وزوجته كانا منشغلين بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما أيلن في اليوم نفسه.

وكشف أن توقيت إرسال الرسالة للفتاة عبر إنستغرام كان في الساعة السادسة مساءً، وطلب منها بحسب الرسالة أن تتحدث معه عبر واتساب.

وذكر حسن أن توقيت إرسال رسالة الواتساب بينه وبين سما محمد كان في الرابعة مساءً، فكيف سبق توقيت رسالة الواتساب توقيت رسالة إنستغرام، بالرغم من أنه من المفترض أن يحدث العكس.

وواصل حديثه بأن التسجيل الصوتي الذي استشهدت به سما محمد في اتهامه بالتحرش، لا يدينه بالعكس هو يبرئه لسببين، الأول أنه يعرّف فيه عن نفسه وشخصيته دون أي تحرش أو لفظ خارج.

السبب الثاني هو أن التسجيل نفسه لم يكن على هاتف سما محمد المحمول، ولا بُعث إليها من الأصل، بدليل أنه عُرض على الجمهور بشكل تسجيل صوتي “مُحول” أي تم استلامه من هاتف آخر.

وبين اليوتيوبر المصري أنه لم يتبرأ من التسجيل، فهو بالفعل صوته، لأنه يتواصل يوميا مع عملاء للإعلانات، ويضطر لتسجيل رسالة بصوته للتأكد من شخصيته حتى يتمكن من استلام عمولته النقدية دون شك من الطرف الآخر.

وقال: “الصوت صوتي أنا ما أنكرتش.. لكن أنا مبعتوش للبنت دي.. بعته لحد تاني كان عايز يعمل معايا إعلان، فبعته له عشان يتأكد من شخصيتي”.

ولفت إلى أن سما محمد، تريد أن تشتهر وتروج لنفسها بدعاية مجانية من خلال التحدث عنه هو وزينب، حتى يعرفها الجمهور.

وأضاف بأنه سيقوم إرسال رسالة لنفسه على الهواء أمام الجمهور من هاتف زينب، مؤكدا أن علامة التوثيق الزرقاء لا تظهر داخل المحادثة، وهذا يثبت تلفيق المحادثة بأكملها.

وبين أحمد حسن أنه بمجرد دخوله على قناة سما محمد على يوتيوب، تأكد أنها تسعى وراء الشهرة؛ لأن الفيديو الذي نشرته بخصوصه هو الوحيد الذي حصل على مشاهدات عالية، برغم أن قناتها بدأت منذ عام تقريبا.

وكانت سما أحمد قد اتهمت أحمد حسن، بالتحرش بها ، أثناء تواصلها معه، عبر تطبيق واتساب، بعد إعلان نشره على خاصية “الستوري” في إنستغرام، يطلب فيه “موديلز”، لبطولة أحد الأفلام.