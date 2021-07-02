فيديو.. أنغام فى حفلها الأخير: فستانى وحش والرجالة مجانين

المستقلة/- منى شعلان/ مازحت الفنانة المصرية أنغام، جمهورها خلال حفلها الأخير مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية، إذ وصفت الرجال بـ”المجانين” قائلة: “الرجالة دايمًا بيتريقوا علينا ويقولوا إن عندنا تقلبات وحاجات كدة وهما أصلا مجانين وكل يوم فى حال.. تعالوا نضايقهم شوية والستات صقفوا بقى”.

أنغام عن الرجاله 😂❤️ pic.twitter.com/dPKXF4Czv2 — 𝗔𝗻𝗴𝗵𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 (@Angham_Media) July 1, 2021

ومازحت أنغام أيضاً واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: “من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جيالك مخصوص”.

وتفاعل الجمهور ضاحكًا مع تعليقات الفنانة المصرية التي قدمت خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور مجموعة مميزة من أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها “حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى” وغيرها.

وعلى صعيد مختلف دعمت أنغام مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة مع حماها والد زوجها الفنان حسام حبيب، ونشرت صورة شيرين عبر حسابها الخاص في فيسبوك معلقة: “بنت الأصول ومتربية على الأصول، شيرين عبد الوهاب”.

يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية “أنا بعته كتير” التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، وتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، و مهندس الصوت طارق مدكور.