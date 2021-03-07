فيديو.. أنغام تكسر حاجز الـ41 ألف بأغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الفنانة أنغام ، مساء اليوم كليب أغنيتها الجديد “هو نفس الشوق” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تجاوزت الأغنية حاجز الـ 41 ألف مشاهدة بعد مرور ساعتين على طرحها.

وأغنية “هو نفس الشوق” ، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي ، متميزةً بتلك الأغنية باللون الطربي التي تحرص أنغام على إعادته.

و شهد فيديو كليب “هو نفس الشوق” ظهور خاص لبعض نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا، من خلال صورهم المعلقة على الجدران ، وضمن هؤلاء النجوم الفنان محمود ياسين، رجاء الجداوي، شويكار، الكاتب وحيد حامد، أحمد زكي، فاتن حمامة، عزت العلايلي، سعاد حسني.

وتستعد النجمة أنغام إلى إحياء حفلًا غنائياً بمهرجان الموسيقى الكلاسكية بمركز المناره يوم الجمعة الموافق 26 مارس بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس، بصحبة المايسترو هاني فرحات.

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