فيديو.. ” أنتِ طالق” علي يوسف يفجر مفاجأة بشأن زواجه من هند البلوشي

المستقلة/- منى شعلان/ خرج الفنان العراقي علي يوسف عن صمته لأول مرة، منذ إعلان الفنانة الكويتية هند البلوشي الزواج منه عبر وسائل الإعلام منذ عدة أشهر ، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل نافياً زواجه منها جملا وتفصيلا، وذلك من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وأوضح الفنان العراقي أن صمته خلال الأيام الماضية كان لصالح هند البلوشي، محاولاً الحفاظ على خصوصية عائلته، ولعدم رغبته بأن تتحول القصة لقضية رأي عام، قائلاً: “حاولت أحتوي الموضوع بعدة طرق، وتواصلت مع الطرف الآخر، واتفقنا أن لا نتفق.. وما كنت أتوقع يأخذ الموضوع أكبر من حجمه بهذه الطريقة”.

وأشار : “تواصلت معي عدة وسائل إعلام للحديث عن الأمر، لكن شنو أطلع أتكلم، شنو أطلع أقول.. أقول إنه هند طلعت ونشرت صور خاصة بعدم موافقتي”.

واتهم علي يوسف، الفنانة هند البلوشي بتسريب الصور التي جمعتهما سوياً، نافياً أن تكون الصور سربت عن طريق الصدفة كما صرحت الأخيرة في لقاء تلفزيوني سابقاً، وتساءل: “كيف تنتشر صور من هاتف خاص؟”.

وأكد علي يوسف أن الصور التى جمعتهما من كواليس تصوير فيلم سينمائي بينه وبين هند البلوشي في تركيا مشيراً إلى أن تصريحات زوجته زهراء البصري صادقة بشأن ما صرحت به حول وجود تعاون مشترك بينهما والصور كانت من الفيلم السينمائي الذي تم في تركيا بوجود طاقم العمل.

وأضاف أن هناك علاقة عاطفية جمعته مع هند البلوشي، لكنها لم تكتمل بسبب عدم الاتفاق بينهما، مشيراً إلى أنهما منفصلين انفصالا تاما.

وصرح الفنان العراقي أيضاً أنه لم يكن على دراية بإعلان زواج هند البلوشي منه، وحاول بعد ذلك التواصل مع عائلة الفنانة الكويتية والمقربين منها: “تواصلت معهم وقلت لهم اللي صار غلط.. أنا ما عندي أي فكرة عن الموضوع.. وعلى أي أساس تطلعي تحكي قدام الناس كلها والطرف الثاني أبداً مو راضي عليه”.

وتوضيحاً لما صرحت به هند البلوشي، حول أن عقد قرانهما تم في تركيا، أشار علي يوسف إلى أن تعدد الزوجات في الوقت ذاته لا يسمح به القانون التركي، متحدياً هند البلوشي بإظهار عقد القران على الملأ.

وقال إنه سيلجأ للقضاء، بسبب التشهير الذي تعرض له منذ إعلان هند البلوشي الزواج منه: “هذا تشهير بحقي وحق عائلتي، احتويت الموضوع بما يكفي، لكن هذا يمسني ويمس عائلتي”.

ووعد الفنان العراقي أن التصريحات التى صدر من بعض الإعلاميين بحقه، ستصل بالدلائل إلى ساحات القضاء.

وقال على يوسف: “إن كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم وموجود كما تدعي فأقول على الملأ.. فأنت يا هند جاسم البلوشي.. طالق.. طالق.. طالق.. بالثلاث لو كان في صحة بكلام هند البلوشي”.

يأتي ذلك بعد ظهور هند البلوشي في مقطع فيديو ردت فيه على كل المشككين بزواجها من علي يوسف حيث أكدت أنها تزوجته بالفعل منذ فترة على سنة الله ورسوله، كما تحدته بأن يخرج وينكر حقيقة زواجه منها.

وأضافت أنها من الممكن أن تكون تسرعت في إعلان الخبر وأخطأت في توقيته، مشددة على أن هذا أيضًا شيء يخصها هي وزوجها وعائلتها فقط.

وشددت هند البلوشي أن الشرع يحلل للرجل الزواج من 4 نساء، وأن أي زوج يتزوج زوجة ثانية يكون بسبب عدم ارتياحه في زواجه الأول، ولفتت إلى أن المرأة التي تحب زوجها سوف تصبر عليه وأنها أصيلة وسوف تفعل ذلك، كما أنها ليست أول امرأة تتزوج من رجل متزوج، وأنها إذا وصفها أحد فيما بعد بأنها تسببت في خطف علي يوسف من زوجته الأولى سوف تقاضيه، بحسب قولها.