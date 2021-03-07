فيديو.. “أنت جدع” محمد رمضان وسط جمهوره في الشارع

المستقلة/- منى شعلان/ شارك الفنان المصرى محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهر “رمضان” في الفيديو برفقة عدد من كبار السن من الرجال والنساء، وأحدهم يقول له “أنت جدع” وسط تجمع كبير لجمهوره، واستخدم مقطع من أغنيته “أنا جدع” لوصف الموقف، وكتب معلقا على الفيديو: “الحب في كل شارع”.

وفى سياق آخر طرح الفنان محمد رمضان ، مؤخراً أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “أنا البطل” عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندي وألحان كالوشا الفنار وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وفكرة محمود رمضان ومن إخراج حسام الحسيني.

ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “موسى” بطولة عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.