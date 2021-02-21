فيديو.. أميرة الناصر تشعل السوشيال ميديا بعد خلعها الحجاب وهجومها على الرجال

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الناشطة السعودية أميرة الناصر ، جدلاً كبيراً وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد خلعها الحجاب بشكل مفاجئ ، فضلاً عن مهاجمة الرجال، قائلة:”مو كل من قال رجال رجال”.

وأضافت أميرة الناصر، خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق سناب شات:”الرجال بأفعالها مو بس قالوا عنه رجال وحاطط شنب يبقى رجال”.

وظهرت “الناصر”، في مقطع فيديو، بدون الحجاب، مشيرة إلى إن الحجاب كان يخفي جمالها ويجعلها تبدو كإمرأة عجوز وليست شابة، مضيفة: “بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي تتفرغ لحياتها وتعيشها بشكل جديد”.

كما هاجمت الناصر طليقها ووصفته بالمريض والمعقد ووجهت له مجموعة من الانتقادات، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانيا إذا كان كل الرجال مثله، بحسب وصفها، قائلة: “كان مريض وتحملته بما فيه الكفاية.. إنسان معقد .. بعيش حياتي.. الحين أنا حرة في نفسي أنا ولدت وانظلمت منك يا نذل ، مرارتي انفقعت منك، انقلع الله لا يردك، ليته يسوى”.

وتابعت: “إذا كل الرجال زيه، عمري ما هتزوج، وأجبرت على إني أرجع له بعد الطلاق أول مرة، وأقسم بالله باس يدي ورجلي عشان أرجع له”.

تعرضت أميرة الناصر، عقب ظهورها بدون حجاب لموجة من الانتقادات خاصةً بعد تحدثها بشكل غير لائق على الحجاب، بينما اعتبر آخرون أن خلعها الحجاب أمر شخصى ، ولا يحق محاسبتها.

وقد احتفلت أميرة الناصر بطلاقها مؤخراً من زوجها مشعل الخالد، عبر فيديو بثته على حسابها تطبيق السناب شات مرتدية فستان زفاف أبيض، وقالت أن الفستان كان مقرر تصميمه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها من زوجها مشعل، ولكن بعد الانفصال قررت ارتداءه في حفل طلاقها وتوجه من خلاله رسالة لكل متابعيها.

وتابعت خلال الفيديو أنها ارتدت فستان زفاف حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان عزيز وغالي وله مكانة كبيرة في القلوب، لافتة أنه يجب اعتبار هذا الشخص “الطليق”غير موجود فور الطلاق، مؤكدة أنها لا ترغب في رؤية طليقها لا في الدنيا أو الآخرة.