فيديو.. أحمد فلوكس يروي تفاصيل تعرضه للسحر: كان سبب طلاقي من هنا شيحة

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان المصري أحمد فلوكس ، لأول مرة عن السبب الحقيقي فى طلاقه من الفنان هنا شيحة ، مؤكداً أنه تعرض لأعمال السحر من قبل امرأة تزوجها بها بعد انفصاله من شيحة.

وقال أحمد فلوكس إن أسوأ شيء حدث له في حياته، هو تعرضه للسحر، مضيفا خلال لقائه مع برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة، أنه عقب الطلاق من هنا شيحة، أخبره أحد الأشخاص أنه السبب في طلاقه منها لأنه قام بسحره.

وأضاف: الست اللي عملت لي السحر ده اتجوزتها للأسف ،وكنت بمشط لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم، ولكنها طلعت قرعة وأنا مش شايف”.

وتابع : “كان بيحصل حاجات غريبة.. حاجات بتولع في البيت.. وأنا خلال الفترة دي كبرت فوق عمري سنين.. أنا كنت رياضي جدا بلعب جميع ألعاب الفنون القتالية وأصبحت مش قادر أقوم من السرير ، كنت أشعر أني مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، وعندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة.. وهذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابنى وأبويا”.

واستطرد: “اكتشفت حاجات أخرى غير السحر في هذه الشخصية وفيه قضايا بينى وبينها، وسافرت دبى وبدأت في التحسن هناك بفضل القرآن والصلاة والذكر ، والحمد لله تخلصت من هذا السحر بالتقرب إلى الله لأنى كنت بعيد عنه.. وهذه الشخصية بتجدد لى السحر كل يوم وبفضل الله أنا قادر عليها”.

وقال فلوكس عن طليقته هنا شيحة ،”إنه يحترم طليقته الفنانة هنا شيحة”، مضيفا: “سأظل أتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة في قلبى لحد ما أموت، وهي إنسانة جميلة، وسأقف بجانبها إذا طلبت مني أي شئ، ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة”.

وأوضح فلوكس، “هنا شيحة تزوجتنىي لأنها تحبني وليس لأي شيء آخر، وزواجنا كان عن قصة حب واحترام، وعندما حدث الطلاق ما زال الاحترام قائم بيننا”.