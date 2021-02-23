فيديو.. أحمد زاهر يتحدث عن أصعب مشهد في مسلسل “لؤلؤ”

المستقلة/- منى شعلان/ تحدث الفنان المصري أحمد زاهر ، عن كواليس مسلسل “لؤلؤ” الذي عُرض خلال الأيام الماضية عبر شاشة قناة “ON E”، مشيرًا إلى أنه كان هناك كيمياء بينه وبين الفنانة مي عمر بطلة العمل، ولمسها الجمهور من المشاهد الأولي بينهما.

وأكد زاهر ،خلال لقائه مع برنامج “MBC TRENDING”،عن تلقيه أنه العديد من الرسائل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبه بالعودة إلى لؤلؤ والحذر من نهال وداليا.

وعن أداء ابنته ليلى وأصعب المشاهد في مسلسل “لؤلؤ” قال زاهر: “حسيت بحب وبفخر كبير، وكنت قلقان الناس هتحبها ولا لا، ومشهد المقابر من أصعب المشاهد، لإني المفروض بعيط على بنتي ربنا يحفظهالي يارب وتخيلت للحظة إنها هي وطلعت كل المشاعر صادقة، ورغم إن دورها صغير لكنه أثر في الناس”.

وعن نجاحه في الأعمال التي يكون بها بطل ثاني وليس الأول، قال: “الموضوع مش في مين البطل الأول، الموضوع إنك هتخرج من المسلسل بمين البطل الأول في نظر المشاهد”.

أما عن رأيه في مصطلح “نمبر وان”، أضاف: “محمد رمضان أخويا وحبيبي، وهو نجح في البرنس وأنا كنت البطل الثاني قدامه وحقق نجاح كبير، بس مفيش حد نمبر وان، والموضوع نسبي، وكل سنة بيتغير إعجاب الناس، وبنقول يارب ننجح وربنا بيكرمنا”.

وأكد زاهر فى نهاية اللقاء أنه سيغيب هذا العام عن الدراما الرمضانية المقبلة قائلًا: “هكون إجازة في رمضان الجاي، وكنت شغال على مسلسل جديد ولكن أجلته للعام المقبل، وهبدأ في الفترة القادمة تصوير فيلم جديد اسمه الفارس، أول بطولة مطلقة ليا، ومعايا فنانين كتير كبار مبسوط إني هشتغل معاهم”.

يذكر أن أحمد زاهر شارك في بطولة مسلسل “لؤلؤ” إلى جانب مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر وملك زاهر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.