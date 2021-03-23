فيديو.. أحمد خالد صالح يحسم الجدل بشأن نزوله التصوير وهو مصاب بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري أحمد خالد صالح تطورات حالته الصحية وصحة زوجته الفنانة هنادي مهنا، قائلًا: “الحمد لله دلوقتي أفضل من الأول.. وأول يومين كانوا صعبين جدا، ولكن بقالنا يومين بنتحسن وماشيين بالبروتوكول، وأنا مش حاسس بأي أعراض”.

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أنه لا يعلم مصدر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: “منعرفش جه منين.. وأنا وقفت تصوير بمجرد الإحساس في البداية بالأعراض”.

حول المتسبب في نقل العدوى للآخر ،قال : “الله أعلم لو حاولنا نجاوب على ده هندخل في دايرة مش هندخل منها هنفضل نلف حوالين نفسنا كتير وربنا يعيدنا منها على خير”.

وأوضح الفنان أحمد خالد صالح، أن والد زوجته الفنان هانى مهنى، لم يصرح مطلقا بأنه مصاب بكورونا ويستكمل تصوير أعماله الدرامية في رمضان المقبل، قائلا: “مقالش أحمد عنده كورونا وكان بينزل التصوير، وده واحد كان عايز يعمل مانشيت حراق”، مبينا أن زوجته هنادى مهنا تحصل على إجازة من الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، ولكن تشترك في فيلمين خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه لا يذهب إلى موقع التصوير منذ 10 أيام قبل خضوعه للعزل نتيجة جدول التصوير الذي كان لا يتضمن وجوده في الموقع خلال تلك الأيام، ذاكرًا أنه حاليًا في اليوم الرابع للعزل هو وزوجته.

وتابع: “كلمتهم قبل ميعاد التصوير بتاعي وقلت لهم احتمال يبقى عندي كورونا قبل لما تطلع نتيجة التحليل، فاللي حصل النقيض تمامًا للي بيتقال”، لافتًا إلى أنه يشارك في مسلسل “قصر النيل” المتوقع عرضه في رمضان المقبل.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت تصريحا عن الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا، بأن زوج ابنته أحمد خالد صالح يواصل تصوير أحد الأعمال الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.