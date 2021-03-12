فيديو.. “أبرزهم محمد رمضان و إلياس كرم”.. ميادة الحناوي تهاجم مشاهير الفن

المستقلة/- منى شعلان/ عبرت الفنانة السورية ميادة الحناوي ، عن استيائها الشديد من الوضع الفني الحالي في ظل انتشار الأغانى الشعبية تحت مسمى “المهرجانات” والتى آثارت جدلاً كبيراً منذ انطلاقها فى مصر.

وبسؤال الحناوي عن رأيها في ما يقدّمه الفنانان المصريان محمد رمضان وحسن شاكوش، أجابت: “مين محمد رمضان ومين حسن شاكوش؟ يا حرام عالفن”، وأضافت أنها لا تتابع أعمال رمضان الغنائية والتمثيلية.

كما أشارت الفنانة السورية خلال حلولها ضيفةً على برنامج VIP الذي يُبث عبر أثير إذاعة “سوريانا”، إلى أن الكثير من الفنانات يروّجن لأنفسهن بواسطة العري والإيحاءات غير الأخلاقية، ويستخدمن الفن كستارة.

وفي الحديث عن الأغنية السورية، قالت الحناوي إنها غير ناجحة، والسبب هو حصول الفنانين على مساعدة من أجل النهوض والانتشار، وتابعت أن بعض الفنانين مثل ناصيف زيتون يتبعون النمط الواحد.

كذلك تحدثت عن الفنان إلياس كرم، لافتةً إلى أنه قلّد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي ولم يُضف شيئاً إلى الفن ولم يصنع بصمة خاصة به، متهمةً إياه بالغرور.

ونفت ميادة الحناوي إصابتها بالمرض الناتج من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعلقت متوجهةً إلى مطلقي الشائعات بالقول: “خافوا من الله لأن الدنيا فيها موت وحياة”.

وأوضحت الحناوي أنها تلتزم منزلها منذ أوائل العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث تمضي الوقت في مشاهدة التلفزيون ومتابعة الأخبار، كاشفةً أنها خسرت الكثير من الوزن حيث وصل وزنها إلى 39 كيلو غراماً فاضطرت لزيادته 10 كيلو غرام فأصبح الآن 49.

وتطرقت الفنانة ميادة الحناوي لخلافها مع الفنانة “وردة الجزائرية” ، حيث ذكرت للمرة الأولى السبب الأساسي لهذا الخلاف، فقالت: في إحدى الحفلات التي شارك فيها عدد كبير من الفنانين دُعيت للحفلة، وسلمت على الفنانة وردة الجزائرية فأنزلت يدها رافضة السلام بعد أن مددت يدي لمصافحتها، فذهبت وكنت صغيرة في السن وبكيت، وعندما رآني محمد عبد الوهاب انزعج”، فقالت وردة الجزائرية “خلوا السورية دي تغني”، فقال لها محمد عبد الوهاب هذه السورية اسمها ميادة الحناوي، وإذا كنت لا تريدين الغناء فلا تغني، فأخذت وردة الجزائرية حقيبتها وغادرت الحفلة، عندها عادت ميادة وغنت طوال السهرة.