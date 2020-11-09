فيتش: مصر ستحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط

قالت فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، بمتوسط قدره 4%.

ووفقا للتقرير، فان مصر ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتفادى الانكماش الاقتصادي في ظل أزمة “كوفيد-19″، وفق توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط العجز في الموازنة 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2020، إلى 2024.