“فيتش” تغير نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية

المستقلة/- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية “A” مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية التي تعد ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة.

وتوقعت وكالة “فيتش” أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، ساهم في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.