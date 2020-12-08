فيتش تتوقع ظهور بنوك إسلامية جديدة بدول الخليج في 2021

المستقلة/- أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على نظرتها المستقبلية المستقرة لقطاع البنوك الإسلامية إجمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، مما يعكس التوقع بحدوث تعافي اقتصادي متواضع .

وتوقعت فيتش في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن يشهد قطاع البنوك الإسلامية بدول الخليج المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ أن العديد منها لديها امتيازات أضعف وتفتقر إلى قوة التنافسية، لا سيما في الأسعار وتكلفة التمويل وفرص النمو.

وأشارت فيتش إلى أن بيئة التشغيل التي تواجه تحديات حالياً من المرجح أن تضع المزيد من الضغوط على البنوك الإسلامية بالخليج وتدفعها للاندماج، مؤكدة أن عمليات الدمج والاستحواذ ستؤدي لظهور بنوك إسلامية جديدة على المستوى الوطني والإقليمي.

وشددت فيتش على أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ما يكبدها تكاليف إضافية وعمليات فحص وإصدار لوائح وتقارير وعمليات تدقيق شرعية ، “لها تأثير سلبي على الصورة الائتمانية للبنوك ويؤدي إلى ضعف درجة ملاءمة هيكل الحوكمة لجميع البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية.