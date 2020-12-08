فيتش تتوقع ظهور بنوك إسلامية جديدة بدول الخليج في 2021
المستقلة/- أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على نظرتها المستقبلية المستقرة لقطاع البنوك الإسلامية إجمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، مما يعكس التوقع بحدوث تعافي اقتصادي متواضع .
وشددت فيتش على أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ما يكبدها تكاليف إضافية وعمليات فحص وإصدار لوائح وتقارير وعمليات تدقيق شرعية ، “لها تأثير سلبي على الصورة الائتمانية للبنوك ويؤدي إلى ضعف درجة ملاءمة هيكل الحوكمة لجميع البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية.
التعليقات مغلقة.