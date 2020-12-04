“فيتش” تتوقع تراجع النفط إلى 45 دولار للبرميل في 2021

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فيتش/- توقعت وكالة “فيتش ريتينجز” تراجع سعر خام “برنت” عند 45 دولاراً للبرميل في 2021، حتى بالرغم من التقارير الإيجابية بشأن لقاح “كورونا”، وفقاً لشبكة “سي إن بي سي”.

وقررت مجموعة الدول المنتجة للنفط(أوبك) وحلفائها زيادة المعروض اليومي من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بدء من الشهر المقبل.

وصرح المحلل لدى “فيتش” “ديمتري مارينشينكو” بأن توقعاتهم لسعر الخام تعتمد على افتراضات بأن الطلب على النفط سيظل ضعيفاً حتى النصف الثاني من العام المقبل على الأقل.

ويرى “مارينشينكو” أن تطعيم عدد كبير من الأشخاص باللقاح لن يحدث بصورة سريعة، مؤكداً أن التطعيمات لن تتسبب في تأثير كبير على الطلب على النفط حتى النصف الثاني من 2021.

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