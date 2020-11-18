فى عيد ميلادها الـ 54.. نوال الكويتية تتصدر تويتر

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة نوال الكويتية اليوم بعيد ميلادها الـ 54 ، حيث احتفل بها الجمهور عبر هاشتاغ “ميلاد نوال الكويتية” ، ليتصدر تريند تويتر ، وأيضاً تلقت النجمة الكويتية العديد من رسائل التهنئة من قبل زملائها في الوسط الفني.

حيث هنأت الفنانة الإماراتية أحلام ، النجمة الكويتية على طريقتها من خلال فيديو غنت فيه Happy Birthday، وعلقت “العمر شمعه منوره يا عيون اختچ”، وردت نوال عليها عبر موقع تويتر: “ياحياتي انتي اختي الغاليه لج معزه خاااصه عسي الله يطول ابعمرج واشوفك دائما متألقه ام فاهد الغاليه”.

ومن جانبها حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، تهنئة نوال الكويتية ، من خلال تغريدة لها قائلة:” أم الحنين قلب أحمر سنينك طويلة مليانة صحة ونجاح وابداع ، ويحميك، ويحمي صوتك ورقتك وجمال احساسك ،صوتك مو بس صوت حلو والسلام ،صوت حاجة لكل حدا بيدور ع دفا، وغردت نوال ردا عليها:” الرقه والجمال والابداع دائما اشوفهم عندك الله يسعدك حبيبتي وسعيده جدا بالتواصل معاك.

كما كتبت لها الفنان السعودي رابح صقر ، فى تغريدة له قائلاً:” العمر كله ياأم حنين وكل عام وانتي بألف خير ، وبدورها ردت نوال الكويتية قائلة:” يطول عمرك يالغالي وانت بخير وعافيه حبيبي بوصقر”.

ووُلدت نوال الكويتية في 18 نوفمبر من عام 1966 ، وعرفت بحبها للغناء والموسيقى منذ الصغر ، والتحقت في السبعينيات بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت ، ولم تكمل تعليمها الجامعي لإنشغالها في الفن والغناء.

تعلمت الموسيقى والغناء خلال تواجدها في معهد الفنون الموسيقية، ودرست الصولفيج وتثقفت موسيقيًا، وخلال تواجدها في المعهد اقنعت الكثير من المطربين بموهبتها مثل طلال مداح وعبد الكريم عبد القادر، أما الموسيقار راشد الخضر فكان صاحب التأثير الأكبر، فقد شجعها على الغناء وكان سببًا لظهورها على الساحة الفنية.

وشاركت نوال الكويتيه منذ بدء مسيرتها الفنية بالعديد من المهرجانات، وتميزت ألبوماتها بأسماءٍ مختلفة، وخرجت عن المألوف ، و تأثرت في بداياتها بفناناتٍ مثل أم كلثوم وفيروز، وقد تعاونت مع طلال مداح وعبد الله الرويشد.

وفي عام 2009، تزوجت الفنانة نوال الكويتيه من الملحن الكويتي الجنسية مشعل العروج، ورُزق الزوجان بطفلة أطلقا عليها اسم “حنين” فى عام 2010.

وتنشغل حالياً الفنانة نوال بتسجيل اغنيات ألبومها الجديد ومن المقرر طرحه فى ديسمبر المقبل ، تعاونت النجمة الكويتية مع نخبة من نجوم الملحنين والشعراء.

وكانت نوال قد طرحت مؤخراً أغنية “حب السعودي”، من كلمات سداح العتيبي ومن الحان المسيليم وتوزيع عادل الفرحان، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في شهر سبتمبر الماضي.

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