“فى شهر العسل”.. وصلة غزل بين أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان المصري أحمد خالد صالح ، رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة هنادي مهنا ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشر صالح ، صوراً لهما أثناء قضاء شهر العسل،

في جزر المالديف ، وعلق قائلاً:” نصيبي من الفرح والبهجة والسطوع والسعادة” ، فيما ردت عليه زوجته قائلة: “بحبك من كل قلبي يا حياتي”.

كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، واحتفلا بزفافهما مطلع الشهر الحالي بحضور عدد من نجوم الفن.

وطرحت هنادى مهنا كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان “أول كلام”، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وظهر خلال الكليب والدها الموسيقار هاني مهنا وهو يعزف على الأورج.

وأهدت هنادي الأغنية إلى زوجها ، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.

وتشاركا الثنائي العمل سويا ، من خلال مسلسل “الفتوة” وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي ، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضى.