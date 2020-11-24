فى الذكرى الأربعين لوالدها.. رانيا محمود ياسين تكشف عن زيارتها لها فى الحلم

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة لها وهى فى سن الطفولة برفقة والدها الفنان الراحل محمود ياسين ، مؤكدة إنه زارها بالمنام ، وهو كشاب في الثلاثينات من عمره.

وكتبت ياسين ، قائلة: “أنا حلمت بيك يا بابي، الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات، ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء”.

كما أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، أمس الذكرى الأربعين لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستغرام”، حيث كتبت قائلة: “40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

وتوفي الفنان محمود ياسين، عن عمر ناهز الـ79 عامًا إثر إصابته بأمراض الشيخوخة، وليس فيروس كورونا كما أشاع البعض.

وفى سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “فلانتينو”، والعمل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي ، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.