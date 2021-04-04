الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجدداً  تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التى اتخذها أخيه الملك عبد الله الثانى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الأردنى عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس الأمر، الذى يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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