فى أول زيارة له.. محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت في الرياض

فى أول زيارة له.. محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت في الرياض

المستقلة/-أحمد عبدالله/ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارة رسمية هي الأولى خارجيا منذ توليه منصبه بعد تلقيه دعوة رسمية.

وقالت وكالة “واس” إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن “هذه الزيارة شاهد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين”.