فوضى في مباراة النجف والقوة الجوية بسبب الجمهور

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(المستقلة) شهدت مباراة النجف والقوة الجوية في الجولة الـ11 من الدوري العراقي، مساء اليوم الأحد، حالة من الفوضى، بسبب الجماهير.

واقتحمت الجماهير ملعب النجف أثناء سير اللقاء، ما دفع الحكم لإيقاف المباراة لمدة 50 دقيقة تقريبا، قبل استئنافها مجددا.

وأشار مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن لؤي الياسري، محافظ النجف، هو الذي أصدر أمره للقوات الأمنية بالسماح بدخول الجمهور.

جدير بالذكر أن المباراة المقامة حاليا لم تشهد تسجيل أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

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فوضى في مباراة النجف والقوة الجوية بسبب الجمهور