فوز ريال مدريد على ليفربول (3-1) اهم ما تناولته الصحف الرياضية

فوز ريال مدريد على ليفربول (3-1) اهم ما تناولته الصحف الرياضية

المستقلة /- شكل فوز ريال مدريد على ليفربول (3-1)، ومانشستر سيتي على بروسيا دورتموند (2-1) في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات يوم الأربعاء في ربع النهائي، بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان وبورتو ضد تشيلسي، وتجديد العقود وسوق الانتقالات في برشلونة، واللقاءات المؤجلة في الدوري الإيطالي التي تحدد مصير بيرلو في يوفنتوس، واللقاء المؤجل في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ليفربول 3-1 وتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور يتوج“.

كما تحدثت عن لقاء ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بعد لقائهما في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتطورات تجديد عقد ليونيل ميسي في برشلونة، وكتبت: ”برشلونة لم يتحرك بعد مع ميسي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عرض برشلونة لعثمان ديمبلي لتجديد عقده وتطورات التعاقد مع البرازيلي نيمار، وكتبت: ”عرض برشلونة لعثمان ديمبلي: 3 مواسم إضافية“، و“نيمار إما صفقة تبادلية أو مجانا في 2022“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ليفربول 3-1 ومانشستر سيتي على بروسيا دورتموند 2-1 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فودين ينقذ مانشستر سيتي بصعوبة“، و“فينيسيوس يعبر بريال مدريد بتسجيل ثنائية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الانطلاق نحو الكلاسيكو“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”فينيسيوس يضرب ضد ليفربول السيئ“.

كما اهتمت بالصراع بين دياخابي لاعب فالنسيا، وكالا لاعب قادش بسبب حادثة العنصرية، وكتبت: ”حرب مفتوحة بين دياخبي وكالا“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ليفربول 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتألق فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور يصرخ“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ممر شرفي من أتلتيك بلباو لجلاده“.

كما اهتمت باحتجاج بلد الوليد ضد خايمي حكم لقائه أمام برشلونة، وكتبت: ”بلد الوليد ينفجر ضد خايمي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ليفربول 3-1 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ليفربول حصل على هدف حيوي خارج الملعب، لكن ثنائية يوفنتوس تجعل ريال مدريد مرشحا للتأهل لنصف النهائي“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على بروسيا دورتموند 2-1 وكتبت: ”كيفن دي بروين وفودين يمنحان السيتي الفوز“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي وبورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقضية صراع روديجر وكيبا، وكتبت: ”كيبا وروديجر كانا جادين جدا وكان على توخيل التدخل“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على خسارة ليفربول أمام ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ليفربول يحتاج لعودة كبيرة في أنفيلد بعدما مزقه ريال مدريد“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي الصعب على بروسيا دورتموند 2-1 وكتبت: ”فيل فودين قوة مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي وبورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”البلور انفجار وبيبي يتهكم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”كرات ممتلئة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام ليفربول 3-1 و مانشستر سيتي على بروسيا دورتموند 2-1 في ذهاب ربع النهائي، وكتبت: ”مانشستر سيتي يعاني وريال مدريد يتنفس“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات ساسولو ضد إنتر ميلان، ويوفنتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”كونتي في نصف الطريق وبيرلو عند مفترق الطرق“.

كما تحدثت عن نجم تورينو بيلوتي، وكتبت: ”بيلوتي بين روما وميلان“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ليفربول 3-1 وتألق فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور الغلاكتيكوس الجديد“.

كما اهتمت بالسماح للجماهير بحضور لقاءات أمم أوروبا في إيطاليا الصيف المقبل، وكتبت: ”أمم أوروبا بالجماهير“.