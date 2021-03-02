فوز اربعة فنانين بجائزة فائق حسن للصور والبوترترية

المستقلة/- أعلنت مجموعة فونيم للثقافة والفنون عن اسماء الفائزين بجائزة الفنان فائق حسن للصور والتخطيط / البورتريه على هامش المعرض الذي ضم 67 عملا فنيا على قاعة برونز بأشراف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل أبو رغيف وحضور اكاديمي وثقافي وفني كبير .

وقال ابو رغيف في كلمة افتتاح معرض الصور: أن  هذه المسابقة تمثل خلاصةً لجهودٍ حثيثةٍ امتدت فترة طويلة  ، محققين بذلك امتداداً للأنشطة النوعية التي أقامتها مجموعة فونيم وهي تُسجل حضوراً جمالياً وفكرياً ونقدياً مبكراً في ظل الظروف الأستثنائية التي يعيشها العراق والعالم مع جائحة كورونا.

وأكد أن هذه المسابقة حظيت بلجنة تحكيم احترافية تمتلك خبرة متراكمة ووعياً عالياً حيث تنوعت المشاركات على مستوى جميع محافظات العراق، فكانت الحصيلة تمثل الأعمال التي قُبلت في دائرة التنافس والتي تستحق التميز والإشادة، واصفا اياها بانها تعكس مواهب وطاقاتٍ واعدة.

وأشاد أبو رغيف بالدور الكبير لأكاديمية  الفنون الجميلة على ما أتاحتهُ من أجواء تفاعلية وبيئة ايجابية لتبقى كما هي دوماً حاضنةً اساسيةً لهذه الطاقات في تحقيق هذا المنجز الجمالي النوعي.

بعدها وزعت الجوائز على الفائزين الاربعة بالمسابقة وهم على التوالي أحمد محمد جمال – الجائزة الاولى , حسين علاء حسن – الجائزة الثانية , حوراء احمد بدر – الجائزة الثالثة , أحمد رياض – الجائزة الرابعة

يذكر ان  المعرض يستمر لمدة عشرة أيام على قاعة برونز في اروقة اكاديمية الفنون الجميلة

 

 

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