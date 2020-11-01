فوائد تناول الزنك لمنع تساقط الشعر

المستقلة … ينظر الكثير من الناس حول العالم إلى الشعر الصحي على أنه علامة على الصحة أو الجمال التي يتمتع بها اي شخص او قد تزيد من جماله.

مثل أي جزء آخر من الجسم ، يحتاج الشعر إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لينمو بصحة جيدة ويكون اكثر قوة وإشراقا.

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في الواقع ، ترتبط العديد من النواقص الغذائية بتساقط الشعر، في حين أن عوامل مثل العمر والجينات والهرمونات تؤثر أيضًا على نمو الشعر ، فإن تناول العناصر الغذائية المثلى أمر أساسي.

ولعل واحدا من تلك العناصر هو عنصر الزنك اذ يعتبر واحدا من اكثر العناصر التي تعمل على تقوية ونمو السعر بشكل سليم و صحي.

يلعب الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها. كما أنه يساعد في الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح، يعتبر تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك.

تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنك تقلل من تساقط الشعر الناجم عن نقص الزنك

ومع ذلك ، هناك بعض التقارير التي تفيد بأن تناول جرعة عالية جدًا يمكن أن يساهم أيضًا في تساقط الشعر.

لهذا السبب ، قد يكون من الأفضل الحصول على الزنك من الأطعمة الكاملة. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك المحار ولحم البقر والسبانخ وجنين القمح وبذور اليقطين والعدس.