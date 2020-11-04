فوائد اليانسون للتخسيس و خسارة الوزن

المستقلة … يمتلك اليانسون طعمًا مميزًا يشبه طعم عرق السوس ، وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات، وهو معروف أيضًا بخصائصه القوية المعززة للصحة ويعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.

وتتعدد استخدامات اليانسون في العديد من دول العالم فهو يستخدم للتقليل من نزلات البرد و معالجة الانفلونزا و يستخدم ايضاً ليمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

كما كان يستخدم اليانسون منذ القدم على يد القدماء المصريون والرومان، فهو يساعد على عملية الهضم والتمثيل الغذائي وبخاصة استقلاب الدهون، كما يعمل على حرق السعرات الحرارية والدهون خاصة في منطقة الفخذين.

واحدة من الوصفات التي تساعد على حرق الدهون والتخسيس لخسارة الوزن هي وصفة اليانسون وحبة النعمة، حيث تعمل على حرق السعرات الحرارية، لأن الخليط يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن.

ويمكن استخدام كوب ماء مغلي مع نصف ملعقة كبيرة شبت مع اضافة ملعقتان صغيرتان من الفاصوليا المطحونة مع خلط نصف ملعقة كبيرة من السنا و ملعقتان صغيرتان من اليانسون.