فوائد المغنيسيوم للجسم .. تعرف عليها

المستقلة … يعتبر المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، كما إنه يشارك في أكثر من 600 تفاعل خلوي ، ويعمل على مساعدة عضلاتك على الانقباض.

كما أن مستويات المغنيسيوم المنخفضة تعكس النتائج الصحية السلبية على جسم، مما يسبب الضعف والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

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كما ان للمغنيسيوم فوائد عدة لجسم الإنسان تساعد على استقرار وبناء الجسم بطريقة سليمة وصحيحة ولعل أهمها:

يحافظ على صحة وظائف الدماغ، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في نقل الإشارات بين عقلك وجسمك.

يحافظ على صحة القلب، المغنيسيوم مهم للحفاظ على صحة ضربات القلب، وهو ضروري لتقلصات القلب، عندما يدخل الكالسيوم إلى خلايا عضلة القلب ، فإنه يحفز ألياف العضلات على الانقباض. يقاوم المغنيسيوم هذا التأثير ، مما يساعد هذه الخلايا على الاسترخاء