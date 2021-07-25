فنان يتعرض لحادث سرقة في الشارع المصري

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، لحادث سرقة أثناء عودته إلى المنزل، حيث روى تفاصيل الواقعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت الفنان المصري قائلًا: “النهاردة أنا تعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت اشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت اخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض”.

وأضاف: “اتلموا عليا تلاتة أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس”.

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، قبل فترة، عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي قائلا: “أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء”.

كان الفنان فطين عبد الوهاب، أصيب من قبل بمرض سرطان الرئة، وشفى منه، وفي تصريح سابق له، قال إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، مضيفا أن لديه إيمان شديد بالله.