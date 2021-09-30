فنان سوري شهير: أخاف من المخابرات أكثر من الله

المستقلة /- خلال الندوة في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37، أثار الفنان السوري الكبير دريد لحام الجدل بتصريحات عن المخابرات، حيث تحدث عن لب الإيمان وتعلمه الأمور التي لها علاقة بالعبادة.

حيث تحدث عن موقف تعرض له مع حفيده، الذي خشي من صوت الرعد، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني؟

وأكد دريد لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، وليس الخوف فقط، متسائلا: “لماذا نخلط علاقتنا بالرب بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.

وتحدث دريد لحام عن لهجته السورية وعدم استخدامه اللهجة المصرية في أعماله الفنية، معتبرا ان لهجة الفنان هي هويته، والحديث بغير اللهجة السورية تعني انه فقد جزءا من هويته، لذلك يحرص على استخدام لهجته في جميع المناسبات.

وأثار كلام دريد لحام عن خوفه من المخابرات أكثر من الله الجدل، واعتبره البعض تجاوزا للأدب مع الخالق، بينما عبر البعض عن تفهمه للمعاني العميقة التي عناها الفنان دريد بكلامه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الإمارات تستكمل المرحلة الثانية من قطار الاتحاد

اخر الاخبار

افتتاح اكبر بنك نخيل في العالم في السعودية

اخر الاخبار

كيم يتحدى العالم واختبار سلاح مرعب

اخر الاخبار

قصة نادي “شيريف ” المغمور الذي هزم ريال مدريد

اخر الاخبار

فنان سوري شهير: أخاف من المخابرات أكثر من الله

اخر الاخبار

دائرة الافتاء: أغاني أم كلثوم غير محرمة

اخر الاخبار

بنفيكا يسحق برشلونة بثلاثية مهينة

اخر الاخبار

بنفيكا يسحق برشلونة بثلاثية مهينة

اخر الاخبار

واشنطن ترفض التطبيع وتطوير العلاقات مع حكومة بشار الأسد

اخر الاخبار

قطر تزود الصين بالغاز

اخبار العراق

رسميًا.. البصرة تستضيف خليجي 25 .. وفتح باب الترشح لنسخة 2024

اخر الاخبار

رسميًا.. عودة الجماهير الى الملاعب الاسبانية بكامل السعة

اخر الاخبار

للمرة الأولى.. أمرأة على رأس حكومة عربية

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب الـ”فتاك”

اخر الاخبار

جائزة زايد للاستدامة تختار قائمة من 30 مرشحاً نهائياً لدورة عام 2022

اخبار العراق

جامعة ميسان تبحث برنامجا للتعاون العلمي مع الجامعة الأمريكية في بغداد

اخر الاخبار

محمد شاكر  يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” خبرهن عليي “