فنانون واجهوا الاتهامات والسجن بسبب المخدرات ..من هم؟

المستقلة/-تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي بتهمة حيازة المخدرات، حيث أمرت النيابة بخروجها بكفالة 50 ألف جنيه، ومن ثم الكشف على الأحراز التي وجدت معها للتأكد من كونها بالفعل تندرج تحت المواد المخدرة.

ليست الأولى وايضا منة شلبي



واقعة منة شلبي في المطار ليست الأولى بين المشاهير في الوطن العربي، فهناك أسماء عديدة في المجال الفني واجهوا تهمات بحيازة المخدرات أو تعاطيها.

فقبل أسابيع قليلة تفاجئ الجمهور بمحمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب وهو يتحدث عن أنه اضطر لإجبار شقيقته على دخول المصحة لتعاطيها المخدرات برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وظلت شيرين تتلقى العلاج لمدة 3 أسابيع وخرجت بعدها بعد تقرير طبي أثبت تعافيها.

سجن دينا الشربيني



وكانت الفنانة المصرية دينا الشربيني هي محور حديث الناس في عام 2013، حين ألقي القبض عليها أثناء شرائها مخدر الكوكايين في منطقة الزمالك، واعترفت بأنها كانت تتردد على إحدى الشقق لشراء المخدرات.

وعلى الرغم من أن الشربيني اعترفت في التحقيقات وقتها بتعاطيها المخدر، فإنها نفت علاقتها بالكمية الكبيرة التي ظبطت في الشقة، إلا أنها واجهت حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، وبعد خروجها مُنعت من مزاولة المهنة، إذ رفض النقيب السابق للمهن التمثيلية الفنان أشرف عبد الغفور عودتها للفن بموجب المادة السادسة من قانون النقابة والتي تقضي بمنع أي شخص من مزاولة المهنة طالما حُكم عليه في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، إلا في حالة صدور حكم قضائي برد اعتباره، لكنها عادت مرة أخرى بعد تولي أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية.

ولاحقا في لقاء لها مع برنامج فحص شامل، تحدثت دينا الشربيني عن من دعموها في هذه الفترة ومن خذلوها من المقربين، وبأنها تعرضت للظلم.

القبض على جورج وسوف



في عام 2008 ألقت الأجهزة الأمنية في السويد القبض على المطرب جورج وسوف بتهمة حيازة المخدرات أيضا، حيث وجد معه 30 غراما من الكوكايين قبل ساعات من حفله في السويد، وذلك أثناء وجوده في أحد الفنادق التي قامت الشرطة بتفتيشها. وخرج وسوف بعدها بأسبوع على ذمة التحقيقات، وقد شغلت قضيته وقتها الرأي العام.

أحمد عزمي



أما الفنان أحمد عزمي فقد تعرض للاتهامات المتعلقة بالمخدرات مرتين، الأولى في عام 2013 حيث ألقت الشرطة القبض عليه داخل شقة في منتجع شرم الشيخ وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، إلا أن المحكمة قضت ببراءته لعدم استكمال الأدلة.

وفي عام 2014، وأثناء وجوده في حملة تفتيش في أحد الكمائن المرورية أيضا، تم القبض عليه مرة أخرى وبحوزته شريط من الترامادول والحشيش والكوكايين، وتم إخلاء سبيله بكفالة ألفي جنيه، وقضت المحكمة ببراءته بعد بطلان إجراءات ضبطه.

سماح أنور



من الفنانات اللاتي واجهن الموقف نفسه نجد الفنانة سماح أنور، التي وجدت الشرطة في سيارتها مواد مخدرة في عام 1998 بعد تعرضها لحادث، حيث تم حبسها لمدة أسبوعين، ولكن تم إخلاء سبيلها بعد إثبات تعرضها لفقدان الوعي بعد الحادث، وهو ما يؤدي إلى وجود شبهة دس المخدر في السيارة.

كما قبض أيضا على الفنانة نهى العمروسي في عام 2014 بحيازة مواد مخدرة، وبعد تحقيقات استمرت 15 يوما تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.