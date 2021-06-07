فنانة مصرية تقع ضحية خطأ طبي فادح.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ وقعت الفنانة المصرية فاطمة كشري ضحية لخطأ طبي فادح، خلال الأيام الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية، تستدعى خضوعها لعملية جراحية.

بدأت الواقعة عندما شعرت “كشري”، بإعياء شديد قبل 3 أشهر، وخضعت لعملية “فتاق”، وبعد مرور 4 أيام على تلك الجراحة، فوجئت الفنانة بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، لتذهب إلى الطبيب وتخضع لعملية جراحية أخرى، وتكتشف أن الطبيب نسي بداخلها “شاشًا طبيًّا” تسبب لها في هذه المعاناة.

وقالت الفنانة فاطمة كشري في تصريحات صحفية، إلى أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكن لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضوًا في النقابة.

وتعتبر الفنانة فاطمة كشري من أشهر الكومبارسات في السينما والدراما التليفزيونية، إذ عددا من الأدوار الشهيرة،واكتسبت اسم شهرتها من عربة الكشري التي كانت تمتلكها وزوجها.

دخلت الفن عن طريق الصدفة، ففي أحد الأيام كانت عائدة لمنزلها، وكان يتم تصوير أحد الأعمال الفنية، ووقفت لبضعة دقائق للمشاهدة، وطلبت من الموجودين أن تظهر بالعمل، ليدلها أحدهم على مكتب للكومبارس.

وفي عام 1989، ظهرت فاطمة كشري للمرة الأولى في أعمال فنية، وكان ذلك بفيلم “صراع الأحفاد” و”كتيبة الإعدام” ضمن مجاميع الكومبارس.

ومن أشهر أعمالها السينمائية “أحلى الأوقات”، “سجن النسا”، “عريس من جهة أمنية”، “خالتي فرنسا”، و كان آخر أعمالها مسلسل “عمر ودياب” بدور أم جابر، وعرض المسلسل في رمضان الماضي.