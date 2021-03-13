فنانة مصرية تتهم محمد رمضان بالتسبب في حرق نجلها

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية لبنى ونس رسالة قاسية للفنان محمد رمضان ، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بحروق خطيرة فى ساقيه.

ونشرت لبنى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي صورة لساقي ابنها ويظهر عليها إصابته بحروق، وكتبت قائلة: “إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكه. يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك، فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني فى التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغييره”.

وتابعت: “يعنى القنبلة اللى زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه؟!!!!أنت بني آدم وابني مش بني آدم أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومافيش أغلى من الضنا حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله فى حبكم يهون بس ارجع واقولك ابني ربنا هيجبلى حقه من اللى اسمه عصام الوريث دة اللى ميعرفش أبجديات عمله اللى يستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها حق بني إن شاءالله هيرجعله مش هسيبه عشان يبطل سي الوريث دة أنه يستهين بحياة الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هايندفن فين ؟؟؟؟؟ الدين والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب”.

كان رمضان يصور إعلان لعبة Free Fire وشارك في التصوير موديل وممثل شاب يدعى يوسف عمر، لإصابات خطيرة في ساقيه، بعد استخدام قنبلة بها بارود، وضعت أسفل قدميه، وكان مصمم المعارك أكد له أنها قنبلة صوت.

وكشفت الفنانة لبنى ونس، والدة يوسف أن ابنها نجا من الموت بسبب أن مصمم المعارك أراد أن يخرج المشهد بصورة طبيعية، واتهمت الجميع بأنهم استهتروا بحياة ابنها، مؤكدة أنها ستأخذ حقها بالقانون وسترفع قضية ضد مصمم المعارك بسبب الخطأ الذي ارتكبه.