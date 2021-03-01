فيديو

فنانة كويتية تنهار بفيديو بعد وفاة مشاري البلام

المستقلة /- بعد وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام، عبرت الفنانة أبرار الكويتية عن الحزن الشديد على خبر وفاته حيث انهارت بالبكاء خلال فيديو اطلت على جمهورها خلاله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ابرار ان الفنان الراحل كان ذو قلب طيب، مشيرة الى انها تعمدت بعدم الخروج للحديث عنه اما منصات التواصل حتى لا يتم اتهامها بالمبالغة في الفيديو الخاص بها.

وأكدت أبرار الكويتية أن مشاري البلام شخص صالح جداً وكانت سعيدة جداً خلال عملها معه لأنه إنسان وفيّ ويحب عائلته وزوجته لذلك كانت وفاته صادمة جداً بالنسبة لها فبمجرد أن علمت بالخبر لم تصدق الأمر في البداية على الرغم من أنها كانت تعلم بأزمة مرضه.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي