فنانة كويتية تنهار بفيديو بعد وفاة مشاري البلام

المستقلة /- بعد وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام، عبرت الفنانة أبرار الكويتية عن الحزن الشديد على خبر وفاته حيث انهارت بالبكاء خلال فيديو اطلت على جمهورها خلاله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ابرار ان الفنان الراحل كان ذو قلب طيب، مشيرة الى انها تعمدت بعدم الخروج للحديث عنه اما منصات التواصل حتى لا يتم اتهامها بالمبالغة في الفيديو الخاص بها.

وأكدت أبرار الكويتية أن مشاري البلام شخص صالح جداً وكانت سعيدة جداً خلال عملها معه لأنه إنسان وفيّ ويحب عائلته وزوجته لذلك كانت وفاته صادمة جداً بالنسبة لها فبمجرد أن علمت بالخبر لم تصدق الأمر في البداية على الرغم من أنها كانت تعلم بأزمة مرضه.