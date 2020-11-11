فعاليته 92%.. ما هو لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا؟

المستقلة/ منى شعلان/ سجلت روسيا فى 11 أغسطس الماضي ، أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا المستجد ، أطلقت عليه اسم “سبوتنيك V” ، نسبة إلى أول قمر صناعي روسي عام 1957.

اللقاح تم تطويره بمركز “غاماليا” للأمراض الوبائية التابع لوزارة الصحة الروسية ، وتم إنتاجه بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).



ويتضمن اللقاح إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع في جسم الإنسان ، حيث بدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، و تم تطعيم أول المشاركين في 9 سبتمبر، ويبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع.

ووفقا لموقع اللقاح الرسمي فإنه قبل الشروع بالاختبارات السريرية، اجتاز اللقاح بشكل كامل جميع المراحل ما قبل السريرية، وذلك من حيث الفعالية والسلامة، وشمل ذلك تجارب على أنواع مختلفة من الحيوانات المخبرية، من ضمنها نوعان من الرئيسيات.

تم اختتام المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية في الأول من أغسطس عام 2020، واجتاز جميع المتطوعين الاختبارات بشكل جيد، ولم تسجل أي ظواهر غير متوقعة أو خطيرة وغير مرغوبة.



وأعلن ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز “غاماليا” لبحوث الميكروبيولوجيا، أن اختبارات لقاح “سبوتنيك V” الروسي على الأطفال والحوامل، ستبدأ بين مايو ويونيو المقبلين.



وذكر أن قوانين روسيا كغيرها من الدول لا تسمح بإجراء دراسات من هذا النوع على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما إلا بعد إجرائها على فئات عمرية أخرى وإدراج بياناتهم في شهادات تسجيل خاصة بهم ، وأن الاختبارات الحالية تجرى على أشخاص من فئات عمرية تتراوح بين 18 و65 عاما.

واعتبارًا من 11 نوفمبر، لم يتم تحديد أي أحداث سلبية غير متوقعة كجزء من البحث ، وبعض الذين تم تطعيمهم تعرضوا لأحداث ضارة طفيفة قصيرة المدى مثل الألم في موقع الحقن والمتلازمة الشبيهة بالإنفلونزا بما في ذلك الحمى والضعف والتعب والصداع”.

وستستمر مراقبة المتطوعين لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك سيتم تقديم التقرير النهائي، وأن فعالية لقاح “سبوتنيك V” بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة حتى الآن.



وكانت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح جارية في روسيا، وتم الإعلان أيضًا عن التجارب في الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروسيا.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أعلن سابقا أن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد 20 مليار جرعة من لقاح “سبوتنيك V” كما بدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية.

يذكر أن لقاح سبوتنيك V” هو أول لقاح مسجل فى العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وهو مصنف حالياً ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الإنتاج الموسع.