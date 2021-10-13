فضيحة حلا الترك بحالة سكر ورقص هستيري مع شاب مجهول

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم، للفنانة البحرينية حلا الترك وهي ترقص، وتتمايل وتصرخ بطريقة هستيرية داخل استوديو وكأنها بحالة سكر، وبرفقتها شاب غير معروف شاركها الرقص، ويعتقد انهما يحضران لعمل مشترك، وكانت حلا ترتدي بلوزة حمراء وبنطال أسود وسدلت شعرها.

ولاقى الفيديو جدلا واسعا بين المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها ورقصها بهذه الطريقة الغريبة، ورجح البعض انها بحالة سكر وبحالة غير طبيعية، وطالبها البعض بعدم البحث عن الترند والشهرة بهذه التصرفات، والتركيز على الفن الراقي.

هذا وكان قد كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، وتحمل الطابع الغربي السريع، وسيتم طرحها عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وصدر مؤخرا قرار المحكمة الأخير حول حضانة حلا الترك وشقيقها، حيث خسرت والدتها منى السابر الحضانة ودهبت لوالدها، ما أثار غضب والدتها التي عبرت عن رفضها لهذا القرار، بينما رحب محمد الترك بهذا القرار.