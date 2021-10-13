فضيحة حلا الترك بحالة سكر ورقص هستيري مع شاب مجهول

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم، للفنانة البحرينية حلا الترك وهي ترقص، وتتمايل وتصرخ بطريقة هستيرية داخل استوديو وكأنها بحالة سكر، وبرفقتها شاب غير معروف شاركها الرقص، ويعتقد انهما يحضران لعمل مشترك، وكانت حلا ترتدي بلوزة حمراء وبنطال أسود وسدلت شعرها.

ولاقى الفيديو جدلا واسعا بين المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها ورقصها بهذه الطريقة الغريبة، ورجح البعض انها بحالة سكر وبحالة غير طبيعية، وطالبها البعض بعدم البحث عن الترند والشهرة بهذه التصرفات، والتركيز على الفن الراقي.

هذا وكان قد كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، وتحمل الطابع الغربي السريع، وسيتم طرحها عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وصدر مؤخرا قرار المحكمة الأخير حول حضانة حلا الترك وشقيقها، حيث خسرت والدتها منى السابر الحضانة ودهبت لوالدها، ما أثار غضب والدتها التي عبرت عن رفضها لهذا القرار، بينما رحب محمد الترك بهذا القرار.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم بالسعودية

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

اخر الاخبار

خوارزميات فيسبوك تثير الجدل وهذا ما فعله مارك

اخر الاخبار

لبنان : سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر و البحث عن ركابها

اخر الاخبار

لا نية أيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

اخر الاخبار

ماذا قال السيسي للمجتمع الدولي بخصوص سد النهضة ؟

اخر الاخبار

التبادل التجاري لـ الأردن مع العراق وسورية تتنفس الصعداء

اخر الاخبار

التبادل التجاري لـ الأردن مع العراق وسورية تتنفس الصعداء

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تسقط مجدداً أمام الدولار

اخر الاخبار

بسبب أغنية لفيروز ..معاقبة 4 أعلاميين جزائريين

اخر الاخبار

نوكيا تطور هاتف سيكون احد افضل الاجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G

اخر الاخبار

دراسة : الاستحمام بالماء البارد والساخن يوفر فوائد صحية هامة للجسم

اخبار العراق

التعليم تسمح للطلبة المكملين والمؤجلين بالتقديم على استمارة القبول المركزي

اخبار العراق

الكهرباء تبرم عقدا لنصب وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 525 ميغاواط

اخبار العراق

مجلس الخدمة يستكمل معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019

اخبار العراق

رابط نتائج الانتخابات في جميع المحافظات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022