فرنسا تطيح بتركيا من مشروع تجديد مطار “الموصل”

المستقلة/أمل نبيل/ توصل العراق إلى اتفاق مبدئي مع شركة فرنسية لتجديد مطار الموصل الدولي ، وهو مشروع كانت تركيا تتطلع إليه بفارغ الصبر منذ عام 2019 كجزء من خططها الطموحة للمشاركة بشكل كبير في إعادة إعمار العراق بعد سيطرة تنظيم داعش عام 2014. سمحت الحكومة العراقية المركزية لهيئة الطيران المدني العراقية بالتفاوض والتوقيع على صفقة لإعادة إعمار المطار مع شركة “إيربورتس دي باريس” الفرنسية في 27 كانون الاول/ديسمبر.

جاء الإعلان عن الأنباء السيئة لتركيا من السفير التركي في بغداد ، الذي كان يضغط نيابة عن الشركات التركية.

وكتب فاتح يلدز على تويتر في 8 كانون الثاني (يناير): “قدم المقاولون الأتراك عروضًا مغرية لتجديد وتشغيل مطار الموصل من خلال الاستثمار المباشر”.

كان توقيت قرار الحكومة العراقية واضحاً لأنه جاء بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لأنقرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) أكد خلالها رئيس الوزراء العراقي على التعاون الثنائي بين الجارتين.

ونقل موقع مونيتور عن مصادر لم يكشف عن هويتها ، إن الكاظمي لم يقدم أي ضمانات بشأن مسألة المطار في لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كانت توقعات تركيا بالفوز عالية حيث رحبت بغداد بالعرض في عام 2019 عندما نقل سفير تركيا في العراق الاقتراح التركي إلى نظرائه العراقيين.

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي آنذاك ، حميد الغازي ، في ذلك الوقت ، إن تركيا تخطط لتجديد المطار بموجب “نموذج استثماري خاص”. ومع ذلك ، يبدو أن خبرة الشركة الفرنسيةالممتدة عقدًا من الزمن في مشهد الطيران العراقي والأوساط السياسية قد تفوقت على العرض التركي.

وقامت شركة”إيربورتس دي باريس” بالعديد من المشاريع في العراق منذ عام 2010 ، بما في ذلك تجديد مطارات بغداد والبصرة والموصل وبناء مطار دهوك. كما انضمت إلى شركة بريطانية لتصميم مطار الفرات الأوسط على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال غرب النجف.

أسباب نجاح الشركة الفرنسية

وبحسب مسؤول حكومي عراقي سابق مطلع على عملية صنع القرار ، فإن عدة أسباب تكمن في النجاح الفرنسي.

قامت الشركة الفرنسية ، التي ركزت على المشروع منذ حوالي أربع سنوات – قبل العرض التركي بفترة طويلة – بتوحيد قواها مع شريك محلي له نفوذ في دوائر الحكومة العراقية.

وقال المصدر إنه بصرف النظر عن عدم وجود شريك محلي ، فإن العرض التركي استند إلى نموذج البناء والتشغيل والنقل ، في حين أن الشركة الفرنسية كانت مهتمة فقط بجزء البناء.

كان الجانب الجذاب للخطة التركية هو تمويلها. كانت تركيا تخطط لتمويل المشروع من خلال قرض قيمته 5 مليارات دولار تعهدت به تركيا لإعادة إعمار العراق خلال مؤتمر للمانحين في عام 2018. لكن الشركة الفرنسية توصلت إلى حل مالي خاص بها من خلال قرض حكومي فرنسي ، تفاصيله ليست واضحة بعد.

وقال المصدر: “عادة ما تستخدم تركيا القنوات الدبلوماسية والسياسية لهذا النوع من المشاريع ، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور في العراق”. الشركات التركية ليست قوية على الأرض.

أولئك الذين يفوزون هم من لديهم شركاء محليين “.

وقال المصدر إن الخلافات السياسية بين أنقرة وبغداد لم تلعب أي دور في القرار ، مؤكدا أن الكاظمي أكثر استعدادا للعمل مع تركيا من أسلافه.

ومع ذلك ، قال بعض المراقبين إنهم يعتقدون أن تجاهل الجانب السياسي في قرار الحكومة العراقية لن يخبرنا إلا بنصف الحقيقة لأن نهج الحنين لتركيا تجاه الموصل – وهي أرض عثمانية سابقة لا يزال العديد من الأتراك يعتبرونها وطنا منتزعا بشكل غير عادل – لطالما كان مصدر انزعاج لكثير من العراقيين.

قال خبير عراقي عمل كمستشار للعديد من الشركات العراقية حتى استيلاء داعش على السلطة في 2014 ، إن النهج الأيديولوجي التركي كان عاملاً رئيسياً في استبعاد تركيا من السباق. تركيا لديها إمكانات كبيرة للقيام بأعمال تجارية في العراق.

وقال الخبير للمونيتور: “في الواقع ، لا تزال هذه الإمكانات قائمة”. لكن الحكومة [التركية] تبنت مقاربة أيديولوجية للغاية وخسرت. مشروع المطار هو أحدث مثال على ذلك “.

الشركة التركية تفتقر إلى الخبرة

علاوة على ذلك ، فإن الشركة التركية التي تطالب بالمشروع ، كورك للإنشاءات ، والتي تعمل بشكل رئيسي في كردستان العراق ، تفتقر إلى الخبرة عندما يتعلق الأمر بالمطارات. ولتعزيز فرصها ، انضمت الشركة إلى شركة تركية أخرى ، كاليون ، وهي شركة مفضلة للحزب الحاكم في تركيا وأحد الشركاء الثلاثة الذين حصلوا على بناء وتشغيل مطار إسطنبول الجديد. ومع ذلك ، فإن نموذج البناء والتشغيل والنقل الذي اقترحه الكونسورتيوم كان محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للجانب العراقي ، حسبما قالت مصادر لديها معرفة بهذا الأمر.

بموجب الخطة التركية ، قدرت تكاليف بناء المدرج والمحطة الرئيسية بمبلغ 100 مليون دولار ، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إضافية لمدرج ثان ومحطة شحن.

في المقابل ، وضعت تركيا شرطين. أحدها كان للسلطات العراقية الحفاظ على أمن المطار. والآخر لضمان 50،000 راكب شهريًا بموجب عقد مدته 20 عامًا. كان على الحكومة العراقية أن تدفع ثمن الخسارة بنفسها إذا انخفض عدد الركاب الشهريين عن هذا الرقم. على الرغم من أن أنقرة حاولت طمأنة الحكومة العراقية بأن هذا لن يحدث في ظل الرحلات الجوية الدولية من وإلى المطارات التركية الرئيسية ، إلا أن بغداد لم ترغب في المخاطرة.

تركيا ترغب في زيادة نفوذها في العراق

علاوة على ذلك ، رأى البعض في العراق رغبة تركيا في مشروع مطار الموصل كجزء من أجندة أنقرة الأوسع لزيادة نفوذها في العراق. كانت تركيا ، أكبر مانح بتعهدها بقرض بقيمة 5 مليارات دولار في مؤتمر 2018 ، تخطط للعب دور رئيسي في عملية إعادة إعمار العراق من خلال عدة مشاريع مثل تجديد مطاري الموصل وكركوك ، وهو المعبر الثاني بين البلدين عبر محافظة نينوى. (حيث الموصل العاصمة) ، خط سكة حديد بطول 570 كيلومترًا (355 ميلًا) يربط هذا المعبر بالموصل وبغداد وتحديث البنية التحتية للري. كان الرجل الذي كان رئيس وزراء العراق آنذاك ، حيدر العبادي ، على رأس العديد من هذه المقترحات. ومع ذلك ، لم تتحقق أي من هذه الخطط بسبب فشل معظم الدول في الوفاء بوعودها المتعلقة بالقروض وعدم الاستقرار السياسي الذي اجتاح بغداد.

هناك خلافات مزمنة بين العاصمتين مثل قضايا تقاسم المياه ودعم أنقرة العلني للسنة العراقيين. ومما زاد الدهشة في بغداد ، رفض تركيا سحب قواتها العسكرية من قاعدة بعشيقة الجوية قرب الموصل ، وتوسيع العمليات العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق لاستهداف قواعد حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور في نينوى.

على الرغم من أن حكومة الكاظمي – العالقة بين إيران والولايات المتحدة – حريصة على توسيع علاقاتها مع تركيا ، إلا أن ميزان القوى في بغداد يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأنقرة وحكومة الكاظمي.

علاوة على ذلك ، تسعى أنقرة إلى تحويل الموصل ونينوى إلى مركز إقليمي لربط البلدين براً وجواً وخطوط أنابيب النفط.

يهدف اقتراح تركيا فتح معبر حدودي ثان عبر نينوى إلى إنشاء طريق تجاري بديل بين تركيا والعراق ، متجاوزًا حكومة إقليم كردستان. ويحاول الكاظمي بدوره تجنب أي خطوات من شأنها أن تعرقل مصلحة حكومة إقليم كردستان في وقت يحاول فيه إصلاح العلاقات بين أربيل وبغداد. كما تهدف خطة تركيا الثانية لعبور الحدود إلى إقامة منطقة عازلة بين المناطق السورية التي تسيطر عليها الجماعات الكردية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق.

في غضون ذلك ، ترى تركيا أن الحكومة الفرنسية كانت مؤثرة في قرار المسؤولين العراقيين منح المشروع لشركة فرنسية في إطار جهود فرنسا لتوسيع الصراع على السلطة بين أنقرة وباريس إلى العراق. وبحسب ما ورد نقل الجانب التركي هذه المخاوف إلى العراقيين ، لكن القرار بشأن مشروع المطار يشير إلى أن التأثير السلبي لسياسات تركيا الإقليمية ، إلى جانب المصالح الاقتصادية للعراق ، لعب دورًا في منع تركيا من الفوز بعرض المطار.