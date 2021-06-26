فرفة بلاك بينك تطرح فيلما وثائقيا بالسينمات في أكثر من 100 دولة

المستقلة/- منى شعلان/كشفت الفرقة الكورية بلاك بينك لجمهورها ومتابعيها عن مفاجأة جديدة بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على إطلاقها .

وأعلنت بلاك بينك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” عن إطلاقها فيلم وثائقي بعنوان Blackpink The Movie ومن المقرر عرضه في صالات السينما بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس الفرقة في 8 أغسطس 2021، في صالات السينما الكورية أولاً، وبعدها في 100 دولة أخرى.

ويتضمن الفيلم الوثائقي الخاص بـ بلاكب ينك، مقابلات مع أعضاء الفرقة، جيني، جيسو، روزي، وليزا، يستعيدون من خلالها ذكريات رحلاتهم كمغنيات بوب، وكانت الفرقة قد أطلقت بهذه المناسبة إعلاناً تشويقياً غامضاً وهو عبارة عن بوستر كُتب عليه “بلاكبينك الذكرى الخامسة” و”4+1 Project”.