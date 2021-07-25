فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب بسبب هذا الفيديو

المستقلة/- منى شعلان/ شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجومًا حادًا على الفنانة المصرية سمية الخشاب، بشأن المقاطع المصورة التي تنشرها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.

ونشرت فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للفنانة المصرية قد نشرته عبر موقع “سناب شات” وعلقت قائلة: “الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة، قلت أتعرف على الجوانب المختلف في شخصيتها بعيداً عن التمثيل”.

وتابعت: “اكتشفت أن هناك سوء فهم قوي عندها عن فكرة السناب، أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة، شعري حلو، بعرف أعمل بوز البطه ولا لا، لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط، السناب شات برنامج social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل إجتماعي”.

وواصلت فجر السعيد تعليقها: “مين اللي فهمك السناب غلط… الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعممليه وبينوعوا …يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وايام كثيرة بيتكلموا .. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم او يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع و #social_lif”.

واختتمت:”مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سميه وعيون سميه وحواجب سميه وهم بيرقصوا ورقبة سميه وهيا بتتكسر من الطرب … وجمال ودلع سميه… اسبوع اتابعج ماشفت الا عيون سميه وشفتيف سميه وشعر سميه ….كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم …صعبه #بلوك ”.

وفى سياق آخر تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد نشر عدة صور لها عبر حسابها بموقع إنستغرام وهي ترتدي “برُنص حمام” باللون الأبيض معلقة عليها قائلة:” الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقًا مع نفسك”.

 

 

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