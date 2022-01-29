فجر السعيد تتصدر الترند السعودي بسبب هجومها على قرار الملك سلمان

المستقلة /- غضب عارم في السعودية بسبب تصريح ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​، حول قرار الملك سلمان بن عبد العزيز الاحتفال بيوم تأسيس السعودية، في 22 فبراير من كل عام، حيث كتبت في صفحتها الخاصة على تويتر:”لم يتبق لنا من الإبتسامة والفرحة إلا فبراير وخذوه السعوديين، إنا لله وإنا إليه راجعون”، وأضافت فجر السعيد في تغريدة أخرى إقتراح على الحكومة إلغاء شهر فبراير بالكويت بكل مناسباته، وكتبت: “مالكم قيش مع الأشقاء خلكم لاهين بحمدان والمويزري والمطير حتى فبراير حرقوه عليكم قبل لايدخل”

وضجت مواقع التواصل بالسعودية بتعليق فجر السعيد، معتبرين انها تجاوزت حدودها في إعطاء رأيها، وتعارض حرية رأي الآخر، مؤكدين على حريتهم ودولتهم في تحديد اي يوم يريدون الاحتفال به، وتصدر هاشتاج فجر السعيد موقع تويتر في السعودية وكتب أحدهم: ” فجر السعيد لا يكون تحسب أن الدول متقسمة الأشهر بينهم كأنها جمعيه؟”، وكتب آخر: “فجر السعيد مريضة بعقلها لازم تتعالج”، والكثير من التعليقات المهاجمة لها.

يذكر ان فجر السعيد قد تعرضت لهجوم حاد بعدانتقادها للفنانة الإماراتية ​أحلام​ التي وجهت مناشدة لقادة الكويت بسبب خضوعها للحجر الإجباري، على عكس الفنان فهد الكبيسي الذي غادر الحجر على الرغم وصوله معها الى الكويت، واعتبر مدونون تغريدة فجر السعيد هجوما على أحلام، كما هاجمها ال​إعلام​ي ​صالح الجسمي​ لهذا السبب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فجر السعيد تتصدر الترند السعودي بسبب هجومها على قرار الملك سلمان

اخر الاخبار

أردوغان يهدد وسائل الإعلام ويقيل رئيس هيئة الإحصاء

اخر الاخبار

نساء الاورغواي يتظاهرن للتنديد بـ”ثقافة الاغتصاب”

اخر الاخبار

 ” بودابار”  رواية جديدة للكاتبة لنا عبد الرحمن

اخر الاخبار

البنى الثقافية والتجارب الإنسانية

اخر الاخبار

المغربية خديجة اليعقوبي تكشف عن أولى تصاميم “yakaty” بلمسة إنسانية

اخبار العراق

ورشة عمل متخصصة في الموصل تتصدى للمعلومات المضللة

اخبار العراق

ورشة عمل متخصصة في الموصل تتصدى للمعلومات المضللة

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بعدم ترشيح شخص “متهم بالفساد” لمنصب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

بلقيس تتألق في حفلها الضخم في “إكسبو 2020 دبي” بموسيقى مختلفة

اخر الاخبار

برنامج مقالب رامز جلال الجديد يتصدر الترند وبحث جوجل .. شاهد

اخر الاخبار

دلال عبدالعزيز ستظهر في رمضان 2022..شاهد الصدمة

اخر الاخبار

بهاء الحريري يعلن دخول المعترك السياسي

اخبار العراق

رغد صدام حسين: هذا المنشور مزيف.. “ما علاقة مقتدى الصدر”

اخر الاخبار

اتفاق أمريكي أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

اخر الاخبار

1.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة

اخبار العراق

محافظة ميسان تجهز مدارس المحافظة  بأكثر من (5000) رحلة مدرسية